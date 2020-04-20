Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 6.264

Минск, 20 апреля. Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 к 20 апреля достигло 6.264, умер 51 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

В Брестской области зарегистрировано 185 зараженных, в Витебской — 1.504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, в Минске — 3.023.

"Выписаны по выздоровлению 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека. Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — отмечается в пресс-релизе Минздрава.

Количество пациентов, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, не названо.

Последний раз данные по общему количеству зараженных Минздрав давал 17 апреля. "По состоянию на утро 18 апреля было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро 19 апреля — 510, за последние сутки — 457", — сообщило ведомство сегодня. Таким образом, за трое суток количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 1.485 (+31%).

В 25 лабораториях страны проведено 102.556 тестов на коронавирусную инфекцию. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене, отметили в Минздраве.