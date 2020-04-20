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Дата распечатки: 20.04.2020 21:50
 
20.04.2020 20:46 Общество

Лукашенко выразил соболезнования генерал-губернатору Канады в связи с расстрелом мирных жителей в провинции Новая Шотландия

Минск, 20 апреля. Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с расстрелом мирных жителей в канадской провинции Новая Шотландия, сообщила пресс-служба президента.

"Разделяем горе и боль незаменимой утраты по безвинным жертвам этого безжалостного преступления, которому невозможно найти оправдание, — говорится в соболезновании. — Решительно осуждаем любые формы насилия, агрессии и нетерпимости".

По сообщениям СМИ с места событий, 51-летний зубной техник убил 19 человек в разных населенных пунктах провинции. Он застрелен в результате полицейской операции.

БелаПАН.

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