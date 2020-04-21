Глава государства: Коронавирус стал политикой — все смотрят, за что бы укусить Лукашенко (дополнено)

Минск, 21 апреля. Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения, заявил Александр Лукашенко 21 апреля во время рабочей поездки в Бобруйск (Могилевская область).

"Сейчас этот коронавирус стал политикой, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней".

Лукашенко отметил, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. "Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду", — пояснил глава государства.

Он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента наличие серьезной болезни. "Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями", — сказал Лукашенко.

По его словам, при необходимости к борьбе с коронавирусом будут подключать новые силы — так действовали изначально. "В свое время этим занимались только медики и Министерство здравоохранения. Когда пошел рост пневмоний, тогда я и губернаторов подключил: каждое утро должен быть штаб, и там не только должны врачи докладывать об обстановке. С врачей надо и спрашивать. Ты должен сберечь людей, — сказал Лукашенко, обращаясь к главе Могилевского облисполкома Леониду Зайцу. — И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я не в упрек говорю, но окружили же, все люди берегут врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они и делают. Спрос должен быть со всех".