Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/04/22/media_pkfchaes_vid/
Дата распечатки: 22.04.2020 16:32
 
22.04.2020 15:48 Видео, Власть

Пресс-конференция, приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

22 апреля в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция "О всесторонней работе государственных органов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС.

На видео:
начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло;
заместитель начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко;
начальник отдела социальной защиты и правовой работы департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Наталья Кахновская;
начальник управления реабилитации пострадавших территорий департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Юлия Байкова.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 22 Апрель 2020, 16:32
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239