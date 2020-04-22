Леонид Кучук сменил Сергея Гуренко на посту главного тренера ФК "Динамо" (Минск)

Минск, 22 апреля. 60-летний Леонид Кучук назначен новым главным тренером футбольного минского "Динамо", сообщила 22 апреля пресс-служба клуба. На этом посту он сменил Сергея Гуренко, о расторжении контракта с которым было объявлено 20 апреля.

В "Динамо" 41 год назад начиналась игровая карьера Кучука, а первые шаги как тренер он делал в столичном клубе "Динамо-93".

Самых значимых успехов Кучук добился в молдавском "Шерифе", где работал с 2004 по 2010 годы. На его счету шесть чемпионских титулов, три Кубка страны, три Суперкубка страны, титул победителя Кубка Содружества. После "Шерифа" белорусский тренер работал в киевском "Арсенале" и сумел вывести команду в еврокубки — впервые в истории клуба.

"Важными страницами в биографии Леонида Кучука являются российские клубы "Кубань" и "Локомотив". Краснодарский клуб под руководством белорусского тренера также впервые в истории вышел в еврокубки, а московская команда завоевала первые медали за семь лет", — отмечается в пресс-релизе.

В качестве главного тренера он также работал в клубах "Молодечно", "Салют" (Россия), "Сталь" (Украина), "Ростов" (Россия), "Рух" (Украина).

33-летний сын Кучука Алексей — известный в прошлом футболист, а ныне тренер. По сообщениям белорусских спортивных СМИ, он войдет в тренерский штаб отца.

В прошлом году минское "Динамо" заняло четвертое место в высшей лиге, а после пяти туров нынешнего первенства с 6 очками находится на 12-м месте. Сезон команда начала с поражений от дебютанта, брестского "Руха" (0:1), и "Минска" (2:3). Затем были победа над жодинским "Торпедо-БелАЗом" (2:0), поражение от "Городеи" (0:1) и победа над гродненским "Неманом" (2:0).