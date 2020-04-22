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Дата распечатки: 22.04.2020 19:34
 
22.04.2020 18:24 Экономика, Политика

Главы МИД Беларуси и Украины обсудили подготовку III Форума регионов в Гродно

Минск, 22 апреля. "Широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества" обсудили по телефону 22 апреля министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Украины Дмитрий Кулеба.

"Рассмотрен график официальных мероприятий на текущий год, обсуждены вопросы подготовки и проведения третьего Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Подчеркнута важность" дальнейшего развития "активных и содержательных контактов" по линии МИД двух государств. Отмечено "эффективное взаимодействие" Беларуси и Украины по оказанию содействия гражданам в возвращении на Родину "в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ".

22 апреля Украина в очередной раз перенесла окончание карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса COVID-19 — с 24 апреля на 11 мая. Беларусь свои границы не закрывала.

БелаПАН.

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