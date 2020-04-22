БФСО "Динамо" займется оперативным управлением ФК "Динамо" (Минск)

Минск, 22 апреля. Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" будет управлять футбольным клубом "Динамо" (Минск). Об этом было объявлено 22 апреля на церемонии представления нового главного тренера команды Леонида Кучука.

"2019 год был для нас достаточно тяжелым, но все трудности остались позади. Помимо спортивных баталий, в это время также происходила передача клуба от одного собственника к другому — у руля стал Мингорисполком. Сообщаю, что вопрос с основным владельцем акций решен. <…> Оперативным управлением будет заниматься БФСО "Динамо". Процесс запущен, на это потребуется определенное время, но в части функционирования клуба я уверен", — заявил на церемонии начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко. Его слова приводит пресс-служба клуба.

В мае 2019 года Экономический суд Минска признал незаконным выпуск акций ЗАО ФК "Динамо-Минск", благодаря которому в 1999 году в состав учредителей вошла фирма "Трайпл" бизнесмена Юрия Чижа. Следующие два десятилетия он был фактическим хозяином клуба.