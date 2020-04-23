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Дата распечатки: 23.04.2020 12:30
 
23.04.2020 11:48 Общество

Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

Минск, 23 апреля. Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации, заявил Александр Лукашенко 23 апреля на совещании "о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации".

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет".

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники президента. "Мы собрались с вами для того, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы, — заявил Лукашенко. — Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования. Нам надо оперативно принять ряд решений по тем вопросам, которые сегодня остро встают перед нами".

Рекомендации миссии ВОЗ, которая посетила Беларусь 7—11 апреля, были опубликованы в начале этой недели. ВОЗ призвала белорусские власти усилить "физические меры дистанцирования", в том числе: отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные; помещать в карантин "контакты подтвержденных пациентов" и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса; перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение; сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска.

Правительству рекомендована "твердая приверженность в осуществлении комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий" пандемии коронавируса.

Эксперты ВОЗ также призвали власти осуществлять "прозрачное и регулярное информирование" общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию.

Помимо этого, ВОЗ рекомендовала "продолжать оказание основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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