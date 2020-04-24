Лукашенко: Лес — наше богатство, а мы к нему относимся зачастую безобразно

Минск, 24 апреля. "Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую безобразно", — заявил Александр Лукашенко 24 апреля при рассмотрении проекта указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины".

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко заслушал доклад о предлагаемых изменениях. В совещании принимают участие вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

"Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли, — сказал Лукашенко. — Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории — это леса и болота. Болот немало, и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода".