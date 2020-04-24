В Беларуси уже 8.773 подтвержденных случая COVID-19 (дополнено)

Минск, 24 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 8.773, скончались 63 человека, выздоровели 1.120 пациентов (12,7%), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще три человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 751, что является новым суточным рекордом прироста заболевших в Беларуси.

При этом в Брестской области зафиксировано 339 случаев, в Витебской — 1.935, Гомельской — 460, Гродненской — 347, Могилевской — 396, Минской области — 1.206 и в Минске — 4.090. Всего проведено 130 тыс. 824 теста.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан, комментируя последние данные по заболеваемости COVID-19 на брифинге 24 апреля, заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. По ее словам, в 85-87% случаев заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах, под особым контролем врачей находятся 114 пациентов, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

"Подробнее поясню, как принимаемыми противоэпидемическими мерами удается не допустить лавинообразный рост заболеваемости. По результатам эпидемиологического расследования выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено. Это позволило предотвратить сотни новых случаев заражения", — сказала она.

Богдан подчеркнула, что все пневмонии сегодня "расцениваются как коронавирусные". "Мы осознанно идем на гипердиагностику, дообследование, чтобы не упустить ни одного пациента. Поэтому фактически ежедневно расширяем возможности лабораторного тестирования. В круглосуточном режиме работают более 30 лабораторий во всех областях. Подключен частный сектор. Тест-систем сегодня достаточно, созданы их запасы. С этим проблем нет, так как начато собственное производство", — рассказала она.

Представительница Минздрава напомнила, что тестирование в Беларуси начиналось с одной лаборатории и 250 тестов в сутки. "За последние сутки уже был выполнен 8.281 тест, — отметила она. — По распространенности тестирования на миллион населения мы опережаем Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину. Практически находимся на уровне США и развитых европейских стран. Занимаем второе-третье место в СНГ. Простой пример, при численности населения Польши почти 38 миллионов у них выполнено около 250 тысяч тестов, что составляет 6,6 тысячи на миллион населения. В Беларуси при численности 9,5 миллиона и более чем 130 тысячах тестов соответственно получается 13,7 тысячи на миллион населения".

С текущей недели в стране началось внедрение экспресс-тестов для выявления иммуноглобулинов и оценки постинфекционного иммунитета, продолжила Богдан. В ближайшие дни ожидается поставка около 100 тысяч экспресс-тестов. "Увеличение тестирования естественно повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев. Также думаю, мы найдем и тех, кто уже перенес заболевание, соответственно они войдут в число выявленных случаев", — предупредила она.

Богдан заявила, что в Беларуси максимально тестируют всех и указывают общее количество случаев. "Некоторые страны тестируют одного человека и его указывают в статистике заболеваемости, понимая, что если болен он, то также больна вся его семья, — пояснила она. — Есть и другой подход, когда страна указывает только тех, кто находится в стационаре, чтобы показать нагрузку на систему здравоохранения. Если говорить о нас, то из 8.773 человек в стационарах находятся 4.733. Пациенты с легкими и бессимптомными формами заболевания лечатся на дому".

Также Богдан пояснила, почему Минздрав не публикует цифры о заболевших по каждому населенному пункту. "Я хочу, чтобы вы относились с пониманием: врачебная тайна была и она остается. Также есть вопросы биоэтики и вопросы невмешательства в личную жизнь человека", — сказала заместитель министра.