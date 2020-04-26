Сегодня — 34-я годовщина аварии на ЧАЭС

Минск, 26 апреля. Крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то что станция расположена в Украине, более 70% всех радионуклидов, которые выпали в результате двух взрывов и последующего пожара на четвертом энергоблоке станции, осело на территории Беларуси.

По официальным данным, в зоне радиоактивного загрязнения оказалось 3.678 населенных пунктов, в том числе 27 городов, в которых проживало 2,2 млн человек. Прекратили существование 479 населенных пунктов в Гомельской и Могилевской областях. С пострадавших в результате аварии территорий было отселено 137,7 тысячи человек, преимущественно из Гомельской области. Около 200 тысяч покинули загрязненные территории самостоятельно.



На 1 января 2020 года на загрязненных территориях проживало 1 миллион 103 тысячи 608 человек, в том числе 217 тысяч несовершеннолетних. Сегодня в стране более 9 тысяч человек — инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС, среди них 6,5 тысячи — это непосредственно участники ликвидации последствий аварии, 157 — несовершеннолетние.



В 49 из 118 районов остаются населенные пункты, находящиеся в зоне загрязнения. Таковых насчитывается 2.193, однако из этого перечня вскоре планируется исключить 166.



Согласно данным департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, плотность загрязнения территории постепенно снижается. Так, если в 1986 году цезием-137 было загрязнено 23% площади Беларуси, то на начало этого года — 13,4%, площадь загрязнения стронцием-90 уменьшилась с 10 до 5,3%.



Реализация первой государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС началась в 1991 году. До конца нынешнего года сумма средств, выделенных в рамках подобных госпрограмм, составит 19,2 млрд долларов в эквиваленте. Ежегодно на выполнение мероприятий госпрограммы по преодолению последствий аварии направляется около 3% республиканского бюджета.



Кроме того, в рамках проектов международной технической помощи по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС Беларусь привлекла около 90 млн долларов, в рамках проектов Союзного государства — 66,6 млн. Вместе с тем совокупный экономический ущерб, нанесенный Беларуси с 1986 по 2016 годы, составил 235 млрд долларов.



Сейчас готовится шестая госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, рассчитанная на 2021—2025 годы. Она предусматривает продолжение радиационного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и продукции, дальнейшее содействие восстановлению и устойчивому социально-экономическому развитию регионов при безусловном выполнении радиационной безопасности, а также научное сопровождение и информационное обеспечение радиоэкологической безопасности жизнедеятельности.



Однако, как считает председатель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, усилия государства по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС сегодня "недостаточны и направлены немного не в то русло".



"Думаю, это связано с тем, что в Беларуси сейчас строится своя атомная станция, — сказал он в комментарии БелаПАН. — Из-за этого тема чернобыльских проблем не просто уходит на второй план, а фактически замалчивается. Государство пытается в определенной степени обелить "мирный атом", сгладить проблемы чернобыльской катастрофы и в целом создает такую атмосферу, чтобы люди об этих проблемах забыли".



"Проблемы, которые сегодня существуют из-за чернобыльской катастрофы, связаны с онкологическими заболеваниями, — отметил глава партии "Зеленые". — При этом у нас фактически свернуты программы обследования детей на ранних стадиях. Раньше в школы приезжали медики, детям делали рентген, сейчас этого нет. Нам нужна профилактика онкологических заболеваний. Нужно изучать влияние малых доз радиации на организм людей. Эти исследования в Беларуси не проводятся".



"Также у нас сокращены льготы для людей, которые были ликвидаторами последствий чернобыльской катастрофы, если сравнивать, например, с Россией или Украиной. Все это выставляет государство не в очень хорошем свете", — добавил Кучук.



По его мнению, государству следует как минимум "лучше информировать граждан, особенно в пострадавших регионах, чтобы они внимательнее относились к тому, что собирают в лесах", а также тщательнее следить за тем, чтобы "комбинаты в Могилевской и Гомельской областях не использовали молоко с ферм на загрязненных территориях". Кроме того, власти должны доводить до людей четкие инструкции о том, "что делать в форс-мажорных обстоятельствах, особенно если будет запущена Белорусская АЭС".



"Что точно не нужно делать, — так это выводить загрязненные территории из опасных категорий, делать их жилыми. Это небезопасно для людей. Еще не прошло достаточно времени, чтобы говорить, что последствия оттуда ушли. Полагаю, еще лет 100 понадобится, чтобы радионуклиды снизили свою активность", — отметил лидер партии "Зеленые".



Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводили в Минске "Чернобыльский шлях" — шествие в центре города, которое завершалось митингом либо возложением цветов к Чернобыльской часовне. Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также 2019-й, когда организаторы акции сами отказались от ее проведения из-за выдвинутых Мингорисполкомом условий.



В этом году от "Чернобыльского шляха" решили отказаться из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в память о жертвах чернобыльской катастрофы и в поддержку белорусских медиков, борющихся с коронавирусом, 26 апреля в 17.00 на YouTube-канале Livespot начнется трансляция благотворительного концерта Belarus Metal Fest COVID-19. Перед интернет-аудиторией выступят белорусские группы Relikt, Znich&Rutvica, Evthanazia, Aquamorta, Dymna Lotva. Средства, вырученные от продажи виртуальных билетов, пойдут на приобретение средств защиты для врачей.