Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/04/26/ru_1040945/
Дата распечатки: 26.04.2020 13:42
 
26.04.2020 13:14 Общество

В Беларуси уже 10.463 подтвержденных случая COVID-19

Минск, 25 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 10.463 (7,1% от общего количества протестированных), скончались 72 человека, выздоровели 1.573 пациента, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 873, что является новым суточным рекордом прироста заболевших в Беларуси.

Всего проведено 147 тыс. 525 тестов. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Минздрав вновь не обнародовал цифры заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

Десять дней назад Минздрав прогнозировал, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции по 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего пойдет на спад.

На брифинге 24 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. По ее словам, в 85—87% случаев заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах, под особым контролем врачей находятся 114 пациентов, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Богдан подчеркнула, что все пневмонии теперь "расцениваются как коронавирусные".

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 26 Апрель 2020, 13:42
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239