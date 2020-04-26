Лукашенко поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после аварии на ЧАЭС регионах

Минск, 26 апреля. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки 26 апреля в Наровлянский район Гомельской области поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС регионах, сообщает пресс-служба президента.

"Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать — это Брагин, Наровля, Хойники", — сказал он.

По словам Лукашенко, в этих районах надо создавать производственные многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, а развивать их. Он поручил изучить, в каких сферах имеет смысл создавать производства. "Если надо под эти холдинги что-то, мы будем искать", — добавил глава государства.

Он также поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По мнению Лукашенко, пришло время заняться развитием этих территорий. Но ситуацию там надо дополнительно изучить. "Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", — подчеркнул Лукашенко, добавив, что летом намерен побывать в этой местности.

Посещая совхоз-комбинат "Заря" в Наровлянском районе Лукашенко ознакомился с техникой, которая есть на балансе предприятия, и поинтересовался у механизаторов особенностями работы на некоторых машинах, в частности, на тракторах на гусеничном ходу. Как ему пояснили, состояние почвы не позволяет здесь использовать колесную технику. "Я за то, чтобы у нас в каждом хозяйстве было по два трактора на гусеницах. Это великое дело: можно в любое время пахать, любые работы производить. Мы зря выкинули гусеничную технику, — отметил Лукашенко. — С потока производство гусеничного трактора снимать нельзя. Это наше спасение. В Витебской, Минской области у много заболоченных земель. Да в любой области хватает, даже на юге".

Лукашенко также ознакомился с новой молочно-товарной фермой в агрогородке, которая рассчитана на 550 голов дойных коров и 700 голов молодняка. Строительство фермы началось в 2018 году, под нее был реконструирован бывший свинокомплекс, сообщает пресс-служба. "На финансирование проекта выделили в том числе средства, направленные на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", — говорится в сообщении.

Во время поездки в Наровлянский район Лукашенко также ознакомился с особенностями жилых домов, которые построены по проекту Светлогорского домостроительного комбината. Два одноквартирных жилых дома были построены в агрогородке Завойть из железобетонных панелей с наружным утеплением. В каждом доме по три комнаты, общая его площадь составляет 83,4 кв. м. Стоимость такого жилья с отделкой, но без инженерных сетей превышает 153 тыс. рублей.

Лукашенко заявил, что цены на такие дома могли бы быть меньше: "Наверное, 120 тысяч, по моим ощущениям. Это еще терпимо. Не надо далеко заходить". По его мнению, помимо одноквартирных, надо строить и дома на несколько семей.

"Надо, чтобы специалисты посмотрели смету. И если где-то завышается стоимость по-бандитски, не надо с ними иметь дел. А так дом, конечно, хороший", — резюмировал Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба, во время рабочей поездки жители Наровлянского района вручили главе государства "несколько подарков, которые ассоциируются с этим городом".

"Вы уделяете много внимания чернобыльской тематике, лично бываете во многих районах. Жителями нашего района сделаны сувениры, чтобы у вас от поездки по Наровлянщине остались впечатление и память", — обратился к Лукашенко председатель Наровлянского райисполкома Сергей Дылюк.

Так, Лукашенко преподнесли картину с изображением знаменитой усадьбы Горватов в Наровле, которая является символом города. "Картину повесим дома", — заявил он, принимая подарок.

Также Дылюк вручил главе государства корзину с продукцией кондитерской фабрики "Красный мозырянин" — одного из старейших предприятий Наровли. Лукашенко вспомнил, как на фабрике устанавливали линию по производству пастилы. "Оказывается, нашу пастилу покупают с большим удовольствием, чем российскую, потому что она оказалась более натуральной, — отметил он. — Я иногда пастилу мозырскую употребляю, вспоминая, что когда-то был причастен к возрождению этого предприятия".

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область Лукашенко также возложил цветы к гранитному мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть. Памятник открыт в этом году к 34-й годовщине аварии на ЧАЭС, сообщает пресс-служба президента.