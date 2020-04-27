Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 11 тысяч

Минск, 27 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 11.289 (7,5% общего количества протестированных), скончалось 75 человек.

Выздоровело и выписано 1.740 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще три человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 826 (+7,8%). Накануне был зафиксирован рекорд суточного роста заболеваемости (873 человека).

Всего проведено 153.845 тестов на коронавирус. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

Около двух недель назад Минздрав прогнозировал, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции по 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.

На брифинге 24 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. По ее словам, в 85-87% случаев заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах, под особым контролем врачей находятся 114 пациентов, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Богдан подчеркнула, что все пневмонии теперь "расцениваются как коронавирусные".