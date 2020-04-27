Федерация легкой атлетики организует онлайн-соревнования по толканию ядра

Минск, 27 апреля. О первых в стране онлайн-соревнованиях по толканию ядра объявила Белорусская федерация легкой атлетики.

"Спортивный летний сезон поставлен на паузу, мир замер. Складывающаяся ситуация, вызванная пандемией COVID-19, повлияла не только на календарь, но и на тренировочный процесс во многих странах. У белорусских легкоатлетов есть возможность продолжать свою подготовку, и, конечно, они ее не упускают. Зрители, болельщики, тренеры и, конечно, сами спортсмены соскучились по турнирам", — отмечается в пресс-релизе БФЛА.

Соревнования, которые начнутся 30 апреля в 18 часов на местах тренировок атлетов в Витебске и Бресте, будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра страны в разных возрастных категориях. У каждого участника есть право на выполнение шести попыток, по итогам которых будет определен победитель в паре.

Первая пара участников — Олег Томашевич (19 лет, рекорд 19,73 метра) и Дмитрий Карпук (20 лет, 19,61), они будут толкать семикилограммовый "взрослый" снаряд.

Вторая пара — спортсмены из разных возрастных групп, которые будут заочно соревноваться в толкании ядра разного веса. Алексей Александрович (19 лет, 20,54) будет выступать с шестикилограммовым ядром, а Илья Мисовский (17 лет, 19,77) — с пятикилограммовым.

Каждый желающий сможет подключиться к трансляции на youtube-канале БФЛА AthleticsBY.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса в Минске был отменен командный чемпионат мира по спортивной ходьбе (2—3 мая).