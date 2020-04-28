Страны ЕАЭС намерены "в ближайшее время" согласовать комплексный план по борьбе с коронавирусом

Минск, 28 апреля. "В ближайшее время" будет согласован комплексный план по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам прошедшего 27 апреля заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов ЕАЭС под председательством руководителя Роспотребнадзора — главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Евразийской экономической комиссии. Также были приглашены Узбекистан и Таджикистан.

Совет обсудил "текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и на евразийском пространстве по COVID-19", а также ход подготовки комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса.

"Было подчеркнуто, что, несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости. Общее количество случаев заражения COVID-19 в странах — членах союза и Узбекистане не превышает 90 тысяч", — отмечается в сообщении.

Участники отметили, что ключевыми задачами для всех государств региона являются "сохранение здоровья граждан, минимизация последствий пандемии и выстраивание действенных механизмом взаимодействия между государствами для оказания совместного отпора новой масштабной угрозе человечеству".

Александр Лукашенко ранее неоднократно называл психозом ситуацию вокруг COVID-19.