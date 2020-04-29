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Дата распечатки: 29.04.2020 13:29
 
29.04.2020 12:46 Общество, Экономика, Беларусь — Евросоюз

Представитель Еврокомиссии: Влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим

Минск, 29 апреля. Предсказуемо, что влияние COVID-19 на Беларусь будет очень большим, заявила заместитель генерального директора департамента Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова 29 апреля в ходе онлайн-брифинга.

"Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения COVID-19, как, например, Грузия, которая отреагировала очень быстро, — сказала Матернова. — Экспоненциональный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое".

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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