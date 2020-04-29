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Дата распечатки: 29.04.2020 15:01
 
29.04.2020 14:35 Фото, Беларусь — Евросоюз

Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон

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Эксклюзивное интервью посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон корреспонденту БелаПАН.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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