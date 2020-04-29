29.04.2020 14:35 Фото, Беларусь — Евросоюз
Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон
Эксклюзивное интервью посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон корреспонденту БелаПАН.
Эксклюзивное интервью посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон корреспонденту БелаПАН.
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