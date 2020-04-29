29.04.2020 14:12 Фото
Радуница-2020
28 апреля, на Радуницу — в День поминовения предков — белорусы традиционно посещали кладбища, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких.
28 апреля, на Радуницу — в День поминовения предков — белорусы традиционно посещали кладбища, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких.
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