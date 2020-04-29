ВОЗ: Беларуси нужно принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования

Минск, 29 апреля. В окончательном отчете Всемирной организации здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7—11 апреля властям рекомендовано принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Отчет с рекомендациями опубликован на сайте ВОЗ.



В нем отмечается, что Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая Минск, Витебск и Витебскую область. "Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии", — подчеркивают эксперты ВОЗ.



ВОЗ считает необходимым:



перенести все массовые мероприятия;



обеспечить изоляцию пациентов с COVID-19 и их контактов с подтвержденным коронавирусом;



внедрить форматы удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;



обеспечить строгое выполнение мер профилактики и инфекционного контроля на рабочих местах, где удаленная работа невозможна, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1—1,5 метра, обеспечить надлежащую вентиляцию (особенно в медучреждениях), расстояние между работниками, ограничить количество совещаний и встреч, необязательных перемещений, особенно — для групп высокого риска и уязвимых пациентов.



Такие меры, говорится в отчете, "замедляют распространение вируса и позволяют медицинским службам выиграть время, необходимое для адекватной подготовки, оснащения и переоценки потребностей работников здравоохранения и учреждений в ответ на рост числа пациентов с COVID-19".



Кроме того, ВОЗ рекомендует пересмотреть стратегии ведения случаев заболевания, "включив в них дальнейшее перепрофилирование местных объектов для организации изоляции и/или домашнюю самоизоляцию легких случаев COVID-19 и контактов с надлежащим последующим наблюдением в соответствии с рекомендациями ВОЗ и национальными возможностями".



Протоколы первичного скрининга, сортировки и направления на обследование и лечение должны быть полностью внедрены во всех учреждениях оказания медуслуг, включая больницы районного уровня, поликлиники, стоматологические клиники и частные медицинские учреждения, отмечается в отчете.



Меры профилактики инфекций и инфекционного контроля нужно усилить и расширить, чтобы они охватывали первичную и надомную помощь с расширением обучения для вновь привлеченного персонала и непрерывным повышением квалификации для всех категорий медработников. Необходимо гарантировать наличие средств индивидуальной защиты местного производства.



ВОЗ отмечает, что этот смешанный подход "должен дополнять поддержание и укрепление уже принятых в стране мер реагирования" — таких как увеличение числа лабораторий, обеспечение качества тест-систем местного производства, обследование при въезде, тестирование на COVID-19 и 14-дневная изоляция для всех прибывающих в страну.



"В настоящее время медикаментозное лечение COVID-19 с доказанной эффективностью отсутствует, поэтому все фармацевтические вмешательства, включая противовирусные препараты, должны проводиться в контексте клинического испытания", — отмечают в ВОЗ.



Организация приглашает Беларусь принять участие в международном исследовании "Солидарность", цель которого — получение достоверных данных, необходимых для определения наиболее эффективных методов лечения, а также принять методологию соответствующего стандартизированного сбора данных о характеристиках заболевания.



ВОЗ также считает крайне важным, чтобы все уровни власти Беларуси "обеспечивали понимание широкой общественностью и местными сообществами рисков и мер, принимаемых во время пандемии". "Регулярное и всестороннее информирование общественности о развитии ситуации с COVID-19 в Беларуси, включая данные по регионам, имеет жизненно важное значение для повышения уровня понимания складывающейся эпидемиологической обстановки, а также для разъяснения причин принятия определенных общенациональных мер, таких как перенос публичных мероприятий или ограничение перемещения", — говорится в отчете.



ВОЗ подтвердила свою поддержку Беларуси и готовность и впредь "оказывать содействие в поддержании и усилении нынешних ответных мер, а также в оказании помощи для разработки и реализации следующего этапа мероприятий по противодействию пандемии".



По последним данным Минздрава, к 28 апреля количество инфицированных COVID-19 в Беларуси достигло 12.208, 79 человек скончались. За последние сутки общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 919, что стало новым рекордом суточного роста заболеваемости.