В Беларуси уже 13.181 подтвержденный случай COVID-19

Минск, 29 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 13.181 (7,8% от общего числа проведенных тестов), скончались 84 человека, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 973 (+7,9%). Это новый рекорд суточного роста заболеваемости (28 апреля был зарегистрирован прирост в 919 человек). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли 84 пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровело и выписано 2.072 пациента (+79 за сутки).

Всего проведено 168.986 тестов на коронавирус.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

3 апреля на пресс-конференции замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что предпринятые в Беларуси меры позволили предотвратить сотни случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно. "Если бы не меры, которые предприняты по поиску пациентов с коронавирусом, их контактов, а также по их госпитализации и проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то сегодня мы бы имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от близлежащих государств. Ни одна соседняя страна такие меры не предпринимала, не госпитализировались все выявленные контакты первого уровня, контакты второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний", — сказала Богдан.

14 апреля она дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.

На брифинге 24 апреля Богдан заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. По ее словам, в 85—87% случаев заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах, под особым контролем врачей находятся 114 пациентов, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Представитель Минздрава подчеркнула, что все пневмонии теперь "расцениваются как коронавирусные".