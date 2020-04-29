Посол Швеции: В нашей стране запрещены массовые мероприятия — в этом отличие ситуации от белорусской

Минск, 29 апреля. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Швеции запрещены все массовые мероприятия — этим шведская ситуация отличается от белорусской. Такое мнение высказала в интервью БелаПАН посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.



Как известно, Беларусь и Швеция, в отличие от других европейских стран, не вводили карантина.



"Общего карантина действительно нет, но правительство говорит, что в любой момент готово ввести такие меры, если они будут нужны, — сказала посол. — Уже сейчас есть несколько настоятельных рекомендаций от правительства, а также несколько законодательных нововведений. COVID-19 в соответствии со шведским законодательством отнесен к общественно опасным заболеваниям. Запретили все массовые мероприятия с участием от 50 человек, но сегодня никто не позволит себе организовать собрание из 10 или 20 человек. Отменены все спортивные соревнования, концерты. Например, стокгольмская опера работает онлайн. Работникам настоятельно рекомендовано уйти по возможности на удаленную работу".



Студенты и старшеклассники, по словам Кристины Юханнессон, учатся дистанционно, школы открыты только для маленьких детей.



В целом в Швеции все воздерживаются от контактов со своими старшими родственниками. Людям старше 70 лет рекомендовано не выходить из дома, а дома для престарелых закрыты для посещения, рассказала посол.



Закрыты курорты и гостиницы. Введен временный запрет на въезд в страну для всех, кроме граждан ЕС. Шведам настоятельно рекомендуется не путешествовать.



Кристина Юханнессон отметила, что правительство ввело ограничительные меры, заставляя, по сути, народ жить по-новому. В связи с этим власти, по ее словам, проводят "эффективную и основательную информационную кампанию, основываясь на рекомендациях ученых".



"Для шведов рекомендация правительства означает руководство к действию, — подчеркнула дипломат. — В Швеции специалисты постоянно информируют о принимаемых мерах, объясняют, почему они делают то или другое. Например, ежедневно проводится пресс-конференция, на которой присутствует член кабинета премьер-министра или он сам, а также главный эпидемиолог. Они выходят к журналистам и говорят, что произошло с заболеваемостью COVID-19 за сутки, как они видят развитие ситуации дальше, рассказывают об удачных решениях и о промахах. У вас пресс-конференции тоже проходят, поэтому трудно сказать, что это — отличие ситуации в Швеции от белорусских реалий".



На вопрос, как объясняют специалисты высокий уровень смертности от COVID-19 в Швеции, посол ответила: правительство Швеции говорит, что "еще преждевременно сравнивать статистику разных стран, потому что в каждой стране по-разному считают, устанавливают причины смерти".



По словам Юханнессон, шведское правительство уже признало, что одной из ошибок было промедление с закрытием домов для престарелых, где наблюдалось большое количество смертей. "Вирус ударил по самой уязвимой группе населения и там распространился. Согласно статистике, около 80% умерших — это люди старше 70 лет, а 60% — старше 80 лет", — сказала посол.



Она также отметила, что жители Швеции доверяют своему правительству — такое отношение сформировалось исторически. "Мы действительно не представляем, что с нами может что-то такое случиться, когда мы пострадаем от бездействия правительства: останемся без еды или воды, например. Я знаю, это звучит ужасно наивно, но мы будем верить в систему, которая не позволит правительству нас обмануть и довести до подобного. Реальность такова: в парламенте есть представители восьми политических партий, которые конкурируют и ищут ошибки друг у друга, а рядом находится мощное средство контроля — пресса, которая ищет ошибки у всех", — пояснила дипломат.



Кристина Юханнессон убеждена, что без свободной прессы контроль над властью невозможен. По ее словам, обычный гражданин "возлагает надежды на то, что этим будут заниматься журналисты, которые сделают свою работу честно". "Я, как гражданка Швеции, тоже рассчитываю на это, осознавая, что журналисты неудобны любой власти, даже демократической, потому что они контролируют ее", — подчеркнула она.



Сегодня никто не знает, какой путь — правильный в борьбе с COVID-19, и каждая страна должна исходить из своих реалий, считает посол. "Пока ясно одно — 2020 год отличается от любого другого в новейшей истории. Каждая страна сейчас преследует одни и те же цели: спасти жизни, ограничить распространение вируса и по мере возможности поддержать свою экономику, чтобы у людей после того, как мы пройдем этот кризис, осталась какая-то работа", — заявила Юханнессон.



На 29 апреля, по данным Минздрава, количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 13.181, 84 человека скончалось.

В Швеции на сегодня установлен 19.621 случай COVID-19, умерло 2.355 человек — такие показатели опубликованы в международной базе данных по коронавирусу.

Полный текст интервью с Кристиной Юханнессон публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.