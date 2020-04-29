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Дата распечатки: 29.04.2020 22:39
 
29.04.2020 21:46 Спорт

БАТЭ и брестское "Динамо" третий раз в истории сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу

Борисов, 29 апреля. Борисовский БАТЭ и брестское "Динамо" — вице-чемпион и чемпион прошлого сезона — сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу.

29 апреля состоялись ответные полуфинальные матчи. "Динамо" в Солигорске проиграло нынешнему обладателю кубка "Шахтеру" — 2:4, ведя 2:0, но прошло дальше за счет "сухой" домашней победы (2:0). БАТЭ на своем поле взял верх над мозырской "Славией" — 2:0 (первая встреча — 0:1).

Если сезон не будет прерван из-за распространения коронавируса COVID-19, решающий матч состоится 24 мая на минском стадионе "Динамо".

БАТЭ и динамовцы Бреста дважды — в 2007 и 2018 годах — встречались в финале турнира. Оба раза сильнее было "Динамо": по пенальти 4:3 (основное и дополнительное время 0:0) и в основное время 3:2.

БАТЭ выходил в финал Кубка восемь раз (2002, 2005—2007, 2010, 2015, 2016, 2018) и три раза завоевывал трофей (2006, 2010, 2015). У брестского "Динамо" три победы в трех финалах (2007, 2017, 2018).

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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