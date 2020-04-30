Лукашенко: Ни копейки из иностранной помощи не должно быть потрачено на деструктивную деятельность

Минск, 30 апреля. "Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем", — заявил Александр Лукашенко 30 апреля на совещании по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи.

"Мы видим активизацию наших западных партнеров — различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны".

По словам главы государства, на совещание вынесены вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации. "Управление делами и Администрация президента подготовили соответствующие предложения, — сказал Лукашенко. — В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи".

Он отметил, что реализация этих мер уже дала результат — наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около 240 млн долларов.



Такой порядок жесткого распределения гуманитарной помощи появился после того, когда было замечено, что она идет далеко не на социальные цели, пояснил Лукашенко.



"На гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически ее деятельность, антигосударственная, особенно в то время, финансировалась из-за рубежа по линии гуманитарной помощи. Я посчитал, что это неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по линии гуманитарной помощи, и установил определенный порядок. Честный и открытый. Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру, здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, — все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение", — сказал глава государства.



Беларусь, по его словам, открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей. "Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", — подчеркнул Лукашенко.