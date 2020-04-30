Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 14 тысяч

Минск, 30 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 14.027 (7,9% от общего числа проведенных тестов), скончались 89 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще пять человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 846 (+6%). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли 89 пациентов "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровело и выписано 2.386 пациентов (+314 за сутки). Всего проведено 176.625 тестов на коронавирус.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Пресс-мероприятий на текущей неделе Минздрав не проводил.

3 апреля на пресс-конференции замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила, что предпринятые в Беларуси меры позволили предотвратить сотни случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно. "Если бы не меры, которые предприняты по поиску пациентов с коронавирусом, их контактов, а также по их госпитализации и проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то сегодня мы бы имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от близлежащих государств. Ни одна соседняя страна такие меры не предпринимала, не госпитализировались все выявленные контакты первого уровня, контакты второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний", — сказала Богдан.

14 апреля она дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.

На брифинге 24 апреля Богдан заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. По ее словам, в 85—87% случаев заболевание протекает в бессимптомной и легкой формах, под особым контролем врачей находятся 114 пациентов, часть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Представитель Минздрава подчеркнула, что все пневмонии теперь "расцениваются как коронавирусные".