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Дата распечатки: 01.05.2020 14:22
 
01.05.2020 12:38 Экономика, Общество

Минтруда увеличило минимальные потребительские бюджеты

Минск, 1 мая. Министерство труда и социальной защиты установило ежемесячные минимальные потребительские бюджеты (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2020 года на период с 1 мая по 31 июля, сообщили в Минтруда.

Для семьи из четырех человек МПБ увеличен на 8,3% до 406 рублей 4 копейки (с 1 февраля по 30 апреля было 374 рубля 89 копеек).

Для трудоспособного населения МПБ составляет 513 рублей 77 копеек; пенсионеров — 398 рублей 40 копеек; детей до трех лет — 340 рублей 1 копейку; от трех до шести лет — 434 рубля 64 копейки; от шести до 18 лет — 441 рубль 79 копеек; молодой семьи из трех человек — 437 рублей 84 копейки.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в МПБ семьи из четырех человек в ценах марта 2020 год составил: продукты питания — 48,2%; одежда, белье, обувь — 19,1%; жилищно-коммунальные услуги — 8,7%; бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,8%; культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,3%; взносы и платежи — 2,5%; лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,6%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, а также определения права граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Марина Носова, БелаПАН.

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