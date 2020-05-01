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Дата распечатки: 01.05.2020 14:23
 
01.05.2020 12:50 Общество

В Беларуси подтверждено 14.917 случаев COVID-19

Минск, 1 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 14.917 (8% от общего числа проведенных тестов), скончалось 93 человека, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще четыре человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 890 (+6,3%). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровело и выписано 2.918 пациентов (+532 за сутки). Всего проведено 186.262 теста на коронавирус.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Пресс-мероприятий на этой неделе министерство не проводило.

3 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила на пресс-конференции, что предпринятые меры позволили предотвратить сотни случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно. "Если бы не меры, которые предприняты по поиску пациентов с коронавирусом, их контактов, а также по их госпитализации и проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то сегодня мы бы имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от близлежащих государств. Ни одна соседняя страна такие меры не предпринимала, не госпитализировались все выявленные контакты первого уровня, контакты второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний", — сказала Богдан.

14 апреля она дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.

На брифинге 24 апреля Богдан сообщила, что в стране началось внедрение экспресс-тестов для выявления иммуноглобулинов и оценки постинфекционного иммунитета. "Увеличение тестирования естественно повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев. Также думаю, мы найдем и тех, кто уже перенес заболевание, соответственно они войдут в число выявленных случаев", — предупредила она.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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