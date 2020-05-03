Лукашенко: Главное сегодня — лечение людей, пневмонии. Для меня это вопрос номер один

Минск, 3 мая. Александр Лукашенко 3 мая проводит в столичном Дворце Независимости совещание, на котором обсуждаются мероприятия ко Дню Победы и ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"Главное для нас сегодня — это лечение людей, пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы", — цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

По данным Минздрава, на утро 2 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 15.828 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончалось 97 человек.