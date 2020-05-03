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Дата распечатки: 03.05.2020 13:33
 
03.05.2020 12:35 Общество, Политика

Лукашенко: Все вопросы для того, чтобы лечить людей, решены

Минск, 3 мая. Решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях, заявил Александр Лукашенко на совещании 3 мая в столичном Дворце Независимости, на котором обсуждаются мероприятия ко Дню Победы и эпидситуации в стране.

"Все вопросы для того, чтобы лечить людей, решены, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски. Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй — для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи". 

"Лекарств, как мне министр докладывает и не только, у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами", — заявил также Лукашенко. "Врачи научились работать, и разными вариантами", — добавил он.

 

 

Андрей Середа, БелаПАН.

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