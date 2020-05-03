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Дата распечатки: 03.05.2020 15:05
 
03.05.2020 13:23 Политика, Общество

Лукашенко: Мы не можем отменить парад

Минск, 3 мая. "Мы не можем отменить парад, просто не можем", — заявил Александр Лукашенко на совещании 3 мая в столичном Дворце Независимости, на котором обсуждаются мероприятия ко Дню Победы и эпидситуация в стране.

"Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, это глубоко идеологическая вещь. Это очень важно. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, может быть, умирали и от других болезней. Но они этого не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу — через день, через два после этого. Скажут, что испугались", — аргументировал Лукашенко свое мнение (видеосюжет с совещания разместил телеграм-канал "Пул Первого").

"При этом я хочу предупредить организаторов, что если вот это предложение сегодня будет принято — никого тащить на это мероприятие не надо, — заявил глава государства. — Не хотят, берегут здоровье — мы это поймем. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей сегодня хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Он напомнил, что "участников войны осталось совсем немного". "И мы должны их поберечь, хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь старой своей тактики: стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого тащить на это мероприятие массовое не надо. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам", — сказал Лукашенко.

Андрей Середа, БелаПАН.

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