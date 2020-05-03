Лукашенко: Мы не можем отменить парад (дополнено)

Минск, 3 мая. "Мы не можем отменить парад", — заявил Александр Лукашенко на совещании 3 мая в столичном Дворце Независимости, на котором обсуждались мероприятия ко Дню Победы и эпидситуация в стране.



"Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей, какова у нас ситуация на сегодняшний день", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Он отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно. "Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", — сказал глава государства.



Лукашенко сообщил, что некоторые войсковые подразделения сейчас находятся на полигонах, продолжают учения. "Но в основном войска возвращены в казармы — места постоянной дислокации", — отметил он.



Лукашенко подчеркнул, что парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — "глубоко идеологическая вещь". "Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались", — заявил глава государства.



При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", — сказал официальный лидер.



По его словам, среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики — стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", — заявил Лукашенко.



"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", — добавил он.



Лукашенко также сообщил, что некоторые российские депутаты и члены Совета Федерации изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", — заявил он.



Лукашенко, сообщает его пресс-служба, "в целом уверен, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие". "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", — подчеркнул он.



Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось и люди сами решали, где им быть. "И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления", — сказал Лукашенко.