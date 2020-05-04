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Дата распечатки: 04.05.2020 15:29
 
04.05.2020 15:16 Общество

В Минске внедряется оплата проезда в общественном транспорте смартфоном

Минск, 4 мая. В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном, сообщила пресс-служба столичного исполкома.

"Беларусбанк" внедряет сервис TIX для оплаты проезда и багажа в общественном транспорте через мобильное приложение. "Преимущество технологии — сохранность денежных средств пассажира, надежность оплаты и гарантированное списание суммы за одну поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени", — отметила пресс-служба.

Воспользоваться услугой уже можно на автобусных маршрутах № 1 и № 100. Для этого нужно установить приложение TIX на смартфон и привязать к нему свою банковскую карту (Visa, Mastercard, "БЕЛКАРТ"), выпущенную любым банком.

Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Ранее планировалось внедрение оплаты проезда банковской карточкой на всех видах транспорта, но из-за технических проблем проект отложен.

Марина Носова, БелаПАН.

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