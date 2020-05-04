Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/05/04/ru_1041578/
Дата распечатки: 04.05.2020 21:34
 
04.05.2020 20:07 Общество, Политика

Лукашенко поблагодарил председателя КНР за помощь в борьбе с коронавирусом

Минск, 4 мая. Александр Лукашенко направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба президента.

"Сердечно благодарю вас за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью", — говорится в послании.

По информации пресс-службы, Лукашенко "выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

Ранее Лукашенко неоднократно называл ситуацию вокруг коронавируса COVID-19 психозом.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 04 Май 2020, 21:34
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239