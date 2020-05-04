Лукашенко поблагодарил председателя КНР за помощь в борьбе с коронавирусом

Минск, 4 мая. Александр Лукашенко направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба президента.

"Сердечно благодарю вас за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью", — говорится в послании.

По информации пресс-службы, Лукашенко "выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

Ранее Лукашенко неоднократно называл ситуацию вокруг коронавируса COVID-19 психозом.