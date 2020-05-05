Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект об амнистии

Минск, 5 мая. Палата представителей 5 мая рассмотрела и приняла в двух чтениях проект закона "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".

Министр внутренних дел Юрий Караев, представляя законопроект, сообщил, что он не имеет существенных отличий от закона об амнистии от 2019 года. "Вместе с тем в него внесены определенные новшества и дополнения, — добавил министр. — Законопроектом предлагается сократить срок наказания на один год лицам, осужденным за коррупционные преступления, и всем осужденным за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, за исключением совершеннолетних, осужденных по частям 4 и 5 ст. 328 УК. Это преступления, совершенные в составе организованной группы с использованием лабораторного оборудования или повлекшие смерть человека. Амнистия применяется только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершенным преступлением".



Согласно предварительным расчетам при реализации закона об амнистии предполагается освободить около 6.400 заключенных, в том числе из мест лишения свободы — около двух тысяч, из исправительных учреждений открытого типа — около 700, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях — около 2.600 осужденных.



"Предусматривается безусловное освобождение от всех видов наказания и иных мер уголовной ответственности, от дополнительных наказаний, а также прекращение предварительного расследования по уголовным делам в отношении определенных категорий лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности и относящиеся к категории менее тяжких", — сказал Караев.



По его словам, амнистия не будет распространяться:



на тех, к кому уже применялась амнистия в 2015—2020 годах и кто вновь совершил умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;



на тех, кто не возместил ущерб;



на злостных нарушителей режима во время отбывания наказания;



на лиц, которым наказание в виде смертной казни было заменено на пожизненное заключение;



на тех, кто совершил преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально, подчеркнул глава МВД.



Предыдущая амнистия была объявлена летом 2019 года в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она коснулась около 9 тыс. человек. Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу.