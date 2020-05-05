Лукашенко: Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад

Минск, 5 мая. Во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук 5 мая Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать в Минск на военный парад 9 мая.

"Правильно было бы собраться в Минске, — заявил он в разговоре с журналистами, фрагмент которого был показан по телеканалу СТВ. — Это республика, которая была стерта с лица Земли, которая первой приняла удар, где оставшиеся (каждый третий — погиб) старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, в землянках. Это самая пострадавшая республика! Это на сегодняшний день — живой памятник той жестокой войне, и здесь надо было собраться, тем более сейчас".



"Пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Как отреагируют, не знаю, но, думаю, что слишком далеко зашли и так быстро, к 9 мая, оттуда не выйти, если уже абсолютно откровенно говорить. Но мы будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут — мы сами проведем парад, как обычно проведем парад. Но это я говорю про "верхушку". А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде", — добавил Лукашенко.

Комментируя "негативную реакцию со стороны некоторых СМИ и телеграм-каналов" на решение провести парад, он заявил: "Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать". Реакция должна быть своевременной, целенаправленной и адекватной, подчеркнул Лукашенко.



Отвечая на вопросы журналистов, глава государства также сообщил о запланированном на сегодня телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они с Путиным обсудят "темы, представляющие взаимный интерес". "Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Как сообщалось ранее, 4 мая в ходе онлайн-переговоров с президентом Молдовы Игорем Додоном Александр Лукашенко заявил, что считает невозможной отмену ни одного из мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В то же время, по его словам, ветеранов попросили на парад не приходить.



В тот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил в комментарии БелаПАН, что ВОЗ выражает обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.



"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул он. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19".



Бердыклычев напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.



"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", — сказал Бердыклычев. В то же время он подчеркнул, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.