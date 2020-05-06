Макей обсудил с главой МИД Польши вопросы борьбы с коронавирусом и двустороннее сотрудничество

Минск, 6 мая. Вопросы борьбы с коронавирусом и двустороннее сотрудничество обсудили 6 мая по телефону министр иностранных дел Владимир Макей и его польский коллега Яцек Чапутович.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая пути наращивания торгово-экономического взаимодействия двух стран и диверсификации поставок энергоресурсов, — сообщает пресс-служба МИД Беларуси. — В 2019 году Польша заняла пятое место среди основных торгово-экономических партнеров Беларуси по товарообороту, экспорту и импорту, четвертое место — по инвестициям в экономику Беларуси".

Министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основе принципа солидарности в реагировании на общие вызовы. Стороны "с удовлетворением отметили налаженное интенсивное сотрудничество по преодолению вспышки COVID-19: от оказания Польшей добрососедской помощи Беларуси до прямого взаимодействия систем здравоохранения двух стран".

Макей и Чапутович также обменялись мнениями о перспективах развития Восточного партнерства, обсудили белорусские и польские предложения по дальнейшему совершенствованию ВП, график предстоящих мероприятий, включая подготовку к саммиту Восточного партнерства. "Была подчеркнута важность дальнейшего развития ВП в качестве прагматичного и ориентированного на результаты проекта, отвечающего интересам граждан стран — членов ЕС и государств-партнеров. Белорусская сторона напомнила о своем предложении провести мероприятие высокого уровня ВП в Минске с целью обсуждения перспективных направлений реализации этой инициативы в период после 2020 года", — говорится в сообщении.

Главы МИД также затронули "комплекс вопросов взаимодействия Беларуси и Европейского союза".