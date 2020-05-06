Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 19.255

Минск, 6 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 19.255 (8,7% от количества проведенных тестов), скончалось 112 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще пять человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 905 (+4,9%). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Выздоровели и выписаны 4.388 пациентов (+617 за сутки). Всего проведено 220.045 тестов. Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

Александр Лукашенко 5 мая заявил о том, что прогноз белорусских специалистов о развитии в стране эпидситуации с COVID-19 "пока сбывается с поразительной точностью". Глава государства рассчитывает на завершение в Беларуси "эпопеи" с коронавирусом через месяц. "На сегодняшний день у нас всех пневмонийных 12.415, всех — и ковидных, и не ковидных. Болеет 12.400. Для страны, скажу прямо, это счастье, что такое небольшое количество. Из них (из 12 тысяч с половиной) только 1.008 человек тяжелобольными классифицируются. Это всего 8% тяжелых пневмобольных от всего количества. Это прекрасный результат, поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Ну, может, в чем-то не правы, может, мы еще не все видим. Ну, пройдет время, оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы", — сказал белорусский руководитель.

5 мая в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская высказала мнение, что выйти на устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Беларуси удастся где-то через месяц. Такой оценкой она поделилась в ответ на вопрос, на какой прогноз специалистов ссылается глава государства. "Мы сделали этот прогноз. Учитывалась эпидемиологическая модель, участвовали в ее разработке разные специалисты, потому что этот вопрос находится на стыке специальностей — в сфере работы эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывали совершенно разные параметры: средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. И, безусловно, учитывали и какие-то определенные социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию население не так четко соблюдает, как в рабочие дни", — пояснила Глинская.

"И вот этот прогноз, собственно говоря, вот за тот период с момента его создания, он практически в полной мере оправдывается. Ну, может быть, где-то последние недельки полторы чуть-чуть у нас появился по прогнозу сдвиг на один день. Те меры, которые мы предпринимаем, они достаточно эффективны, они работают и позволяют нам предупредить достаточно большое количество случаев заболевания, не допустить лавинообразного роста", — дополнила специалист.

Отвечая на вопрос, когда Беларусь по количеству зараженных COVID-19 выйдет на "то самое плато и цифры все-таки начнут потихонечку идти на убыль", Глинская ответила: "Полагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца, мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах".

Министр здравоохранения Владимир Караник 9 апреля в Палате представителей сообщил, что, по расчетам Минздрава, на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции 14 апреля дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.

Однако данный прогноз не оправдался — спада не произошло, а число ежесуточно выявляемых в Беларуси случаев COVID-19 более чем вдвое превышает озвученные ранее оценки Минздрава.