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Дата распечатки: 06.05.2020 16:17
 
06.05.2020 15:58 Политика

Главы МИД Беларуси и Армении обсудили двустороннее сотрудничество и взаимодействие в международных организациях

Минск, 6 мая. Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались 6 мая в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Владимира Макея с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

В ходе беседы обсуждено, в частности, взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных образований, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны приветствовали тесное и оперативное сотрудничество Беларуси и Армении по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ, а также наметили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран", — говорится в сообщении.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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