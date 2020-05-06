Более 3 тыс. человек приняли участие в проекте ПРООН по развитию бизнеса в белорусских регионах

Минск, 6 мая. Более 3 тыс. человек приняли участие в трехлетнем проекте ПРООН по развитию бизнеса в белорусских регионах, сообщили БелаПАН в представительстве Программы развития ООН в Беларуси. Проект "Малые города", который реализовали ПРООН и Минэкономики при финансовой поддержке России, завершился в апреле. Созданная на его средства инфраструктура продолжает развивать малый бизнес в Могилевской и Витебской областях.

Одна из главных проблем, которая тормозит экономическое развитие в малых и средних городах, — отток работоспособного населения в крупные города, в том числе для создания там собственного бизнеса, отмечает представительство ПРООН. На момент старта проекта в 2017 году удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в общих бюджетных поступлениях составлял по стране 24,9%, а в районах, выбранных в качестве площадок для реализации проекта, — от 10 до 20%.

Для увеличения этих показателей в рамках проекта была создана современная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в шести городах Могилевской и Витебской областей: Кричеве, Мстиславле, Чаусах, Горках, Барани и Глубоком. По словам заместителя министра экономики и национального координатора проекта "Малые города" Дмитрия Матусевича, это решение было продиктовано стремлением поддержать предпринимателей в регионах и предоставить им те же возможности, что и у жителей крупных городов, где располагается большинство центров поддержки предпринимательства.

Сейчас на всех созданных площадках работают обученные эксперты по развитию малого бизнеса, которые помогают составлять бизнес-планы, искать выгодные источники финансирования. Некоторые центры предоставляют в аренду оборудованные помещения для офиса на льготных условиях. За время своей работы центры поддержки предпринимательства провели более 1.100 бесплатных консультаций и оказали помощь в создании 58 субъектов бизнеса.

При разработке программы деятельности центров поддержки учитывались особенности региона, отмечается в сообщении представительства ПРООН. Работа центра поддержки в Мстиславле сфокусирована на раскрытии туристического потенциала региона и вовлечение местных жителей в оказание услуг туристам. В центре студенческого городка Горецкой сельхозакадемии появилось современное коворкинг-пространство, где проходят обучающие бизнес-мероприятия и "акселерационные программы для стартапов".

В рамках проекта проведено более 110 бесплатных обучающих мероприятий в городах Витебской и Могилевской областей, а также в Минске, где собирались предприниматели из всех регионов страны. Более 3 тыс. человек прошли обучение по основам предпринимательства, маркетингу, франчайзингу, финансированию малого бизнеса в регионах. "Особый интерес вызвали проведенные совместно с компанией VISA бизнес-школы "Я сама", где женщин не только обучали основам ведения бизнеса, но и помогали преодолеть внутренние барьеры и стереотипы о женском предпринимательстве", — отмечается в сообщении.

Бесплатное обучение продолжится и после завершения проекта "благодаря усилиям бизнес-инкубаторов, для которых было закуплено оборудование для организации учебного процесса". Оснащение центров позволяет делать это также дистанционно.

Общий бюджет проекта составил почти 1,2 млн долларов США. Дополнительное финансирование выделил Банк развития, с которым ПРООН подписала меморандум о сотрудничестве. В 2018—2019 годах по совместно разработанной кредитной программе "Поддержка регионов и женского предпринимательства" банк выделил 5,8 млн долларов для 140 проектов субъектов малого и среднего бизнеса Витебской и Могилевской областей.