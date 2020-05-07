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Дата распечатки: 07.05.2020 13:42
 
07.05.2020 12:53 Фото

Сдача плазмы крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

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Переболевшие COVID-19 сдают плазму крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 07 Май 2020, 13:42
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