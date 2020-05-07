07.05.2020 12:53 Фото
Сдача плазмы крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
Переболевшие COVID-19 сдают плазму крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Переболевшие COVID-19 сдают плазму крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
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