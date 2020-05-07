07.05.2020 16:36 Фото
Репетиция гражданской части парада в честь 75-летия Победы
7 мая в Минске состоялась репетиция гражданской части парада в честь 75-летия Победы.
7 мая в Минске состоялась репетиция гражданской части парада в честь 75-летия Победы.
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