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Дата распечатки: 07.05.2020 18:17
 
07.05.2020 16:36 Фото

Репетиция гражданской части парада в честь 75-летия Победы

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7 мая в Минске состоялась репетиция гражданской части парада в честь 75-летия Победы.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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