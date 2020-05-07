Накануне вечером в Минске были задержаны как минимум 19 человек, которые намеревались провести акцию в поддержку блогера Тихановского

Минск, 7 мая. Вечером 6 мая возле торгового центра MILE на Долгиновском тракте бойцы ОМОНа и милиционеры в штатском задержали как минимум 19 человек, которые приехали туда поддержать задержанного блогера Сергея Тихановского, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Задержанные намеревались сформировать колонну для автопробега по МКАД в поддержку Тихановского.

Позже жена одного из задержанных, Мирослава Мацкевича, сообщила, что 14 задержанных отвезли в РУВД Центрального района столицы, еще пятерых — в РУВД Первомайского района. Задержанием руководил полковник милиции.

На всех задержанных составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) или 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Примерно в 23.30 всех задержанных освободили.

Шестого мая под Могилевом был задержан популярный youtube-блогер Сергей Тихановский. Его отвезли в изолятор временного содержания в Могилеве, а затем — в Гомель, где он сейчас и находится. Точная причина задержания неизвестна. Также в этот день был задержан блогер Сергей Петрухин. По последней информации, он находится в изоляторе в Бресте. До сих пор неизвестно местонахождение блогера Владимира Неронского.