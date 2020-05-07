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Дата распечатки: 07.05.2020 15:14
 
07.05.2020 14:09 Экономика

Лукашенко утвердил единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021—2025 годы

Минск, 7 мая. Александр Лукашенко 7 мая подписал указ № 156, которым утвердил единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021—2025 годы.

Как сообщила пресс-служба главы государства, документом предусмотрено дальнейшее развитие информационных, медицинских, биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, энергетики, строительства, рационального природопользования, обеспечения безопасности человека и общества.

"Реализация приоритетных направлений позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы работах, эффективно координировать исследования, разработки и практическое использование результатов научно-технической деятельности, — отмечает пресс-служба. — Ожидается также активизация совместной работы научных учреждений и промышленных организаций по внедрению новых технологий и созданию инновационных производств, повышение конкурентоспособности наукоемких и высокотехнологичных секторов национальной экономики.

В соответствии с утвержденными приоритетными направлениями будут сформированы программы научных исследований, научно-технические программы и государственная программа инновационного развития Беларуси на 2021—2025 годы.

Марина Носова, БелаПАН.

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