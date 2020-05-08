08.05.2020 19:26 Фото
Военная техника едет на репетицию парада
Вечером 8 мая по улицам Минска проехала военная техника, которая участвует в репетиции парада Победы.
Вечером 8 мая по улицам Минска проехала военная техника, которая участвует в репетиции парада Победы.
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