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Дата распечатки: 09.05.2020 13:11
 
08.05.2020 19:26 Фото

Военная техника едет на репетицию парада

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Вечером 8 мая по улицам Минска проехала военная техника, которая участвует в репетиции парада Победы.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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