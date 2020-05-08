Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа

Минск, 8 мая. Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей, сообщили БелаПАН в пресс-службе нижней палаты парламента.

Журналистов негосударственных СМИ для освещения мероприятия не аккредитовали.

Перед депутатами выступила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Она сообщила, что на проведение двух туров президентских выборов в бюджете заложена сумма в размере 36 млн рублей.

"Она конституционную подоплеку (проведения выборов — БелаПАН.) рассказала, особенности текущего момента и сложности, связанные с этим, разобрала все даты и предложила вариант 9 августа", — сообщили в пресс-службе.

Александр Лукашенко ранее уже заявил о своем намерении баллотироваться на шестой президентский срок.

Общаясь 17 ноября прошлого года с журналистами на избирательном участке после голосования на парламентских выборах, Лукашенко заявил, что не обидится, если люди его не поддержат. "Я уже поработал приличное количество лет. Я на них не обижусь, — сказал он. — Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, чтоб вас не продали и не загнали куда-то, суверенитет, независимость государства и прочее, вот эту политику, которая есть, вы сами должны прийти и сказать: "Слушай, президент, ты еще здоров".

"Если вы не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру, чтоб вы потом меня не упрекнули, что я сбежал, — продолжил Лукашенко. — Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Если я буду чувствовать, что вы категорически против, я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. Я же сказал: синеющими пальцами держаться за кресло не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло! Не думайте, что у нас президентская власть — это царствование. Ну, кто-то попробует после меня, а вы уже точно увидите, как будет работать новый президент".

25 апреля, комментируя перенос даты послания главы государства народу и парламенту, Лукашенко отметил, что его можно совместить с предвыборной программой нынешнего президента.

Изначально послание планировалось на середину апреля, но было отложено. "Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.