Лукашенко по телефону поздравил с Днем Победы президентов Таджикистана и Узбекистана, а также обсудил с ними ситуацию с коронавирусом

Минск, 8 мая. Александр Лукашенко 8 мая в телефонных разговорах с президентами Таджикистана и Узбекистана поздравил их с Днем Победы, а также обсудил ситуацию с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба белорусского президента, Лукашенко в ходе разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном "обменялись теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы".



Лукашенко и Рахмон обсудили состояние двусторонних отношений и "подчеркнули важность их дальнейшего развития, эффективной реализации совместных проектов".



"Речь также шла о текущей обстановке на фоне пандемии коронавируса. Лидеры стран обменялись опытом работы и принимаемых мер в борьбе с распространением инфекции", — отметила пресс-служба.

В разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым белорусский официальный лидер "подчеркнул важность отмечаемого в эти дни 75-летия Великой Победы". Главы государств поздравили друг друга "с этой знаковой датой", сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Во время телефонного разговора затрагивались вопросы сотрудничества по различным направлениям, прежде всего в торгово-экономической сфере, "сохранения положительной динамики взаимодействия, которая отмечается в последние годы".



Главы государств также проинформировали друг друга о ситуации и принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса в Беларуси и Узбекистане.