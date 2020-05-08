В Беларуси 21.101 подтвержденный случай COVID-19

Минск, 8 мая. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 21.101 (8,7% от количества проведенных тестов), скончался 121 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерли еще пять человек, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 933 (+4,6%) (в предыдущие сутки 913 новых случаев и четыре смерти). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".



Выздоровели и выписаны 5.484 пациента (+417 за сутки). Всего проведено 240.146 тестов.



Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".



Александр Лукашенко 8 мая заявил журналистам: "Если мы и дальше будем идти выбранным путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус". Он выразил уверенность в том, "что в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с Божьей помощью". "Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", — заявил глава государства.



Белорусский руководитель уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции: "Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение". Он добавил, что главное — это спасение жизни людей. "Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", — сказал Лукашенко.



5 мая он заявил, что прогноз отечественных специалистов относительно эпидситуации в стране "пока сбывается с поразительной точностью".



В тот же день в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская высказала мнение, что выйти на устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Беларуси удастся где-то через месяц. Такой оценкой она поделилась в ответ на вопрос, на какой прогноз специалистов ссылается глава государства. "Мы сделали этот прогноз. Учитывалась эпидемиологическая модель, участвовали в ее разработке разные специалисты, потому что этот вопрос находится на стыке специальностей — в сфере работы эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывали совершенно разные параметры: средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. И, безусловно, учитывали и какие-то определенные социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию население не так четко соблюдает, как в рабочие дни", — пояснила Глинская.



"И вот этот прогноз, собственно говоря, вот за тот период с момента его создания, он практически в полной мере оправдывается. Ну, может быть, где-то последние недельки полторы чуть-чуть у нас появился по прогнозу сдвиг на один день. Те меры, которые мы предпринимаем, они достаточно эффективны, они работают и позволяют нам предупредить достаточно большое количество случаев заболевания, не допустить лавинообразного роста", — дополнила специалист.



Отвечая на вопрос, когда Беларусь по количеству зараженных COVID-19 выйдет на "то самое плато и цифры все-таки начнут потихонечку идти на убыль", Глинская ответила: "Полагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца, мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах".