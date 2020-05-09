Минск, 9 мая. После сегодняшних задержаний в Бобруйске неизвестно местонахождение могилевского журналиста Алеся Асипцова.



"Пытаемся выяснить, что с ним (по прежней информации почти всех задержанных отпустили), но пока безуспешно, — написал в "Фейсбуке" председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец. — В РОВД и ГАИ говорят, будто его у них нет (обычный ответ в подобных случаях). Телефон Алеся не отвечает".



9 мая в Бобруйске прошла несанкционированная акция "Антипарад". Провести ее призвал гомельский блогер youtube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Сам он был задержан утром 6 мая и сейчас отбывает 15-суточный арест за участие в акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. По информации телеграм-канала "Бобруйск online", за участие в "Антипараде" было задержано 15 человек.



За последние дни в ряде городов Беларуси произошло несколько задержаний журналистов, освещавших несанкционированные акции. Вечером 7 мая в Могилеве был задержан оператор-фрилансер Михаил Оршинский. 8 мая в Глубоком (Витебская область) — сотрудничающий с "Белсатом" журналист Дмитрий Лупач. В Могилеве в тот же день задержали сотрудничающего с Deutsche welle журналиста и правозащитника Александра Буракова. 9 мая в Марьиной Горке (под Минском) был задеражн оператор "Белсата" Александр Борозенко.



Борозенко отпустили, продержав в милиции три часа. Оршинский и Бураков, по информации БАЖ, находятся в ИВС Могилева, Лупач — в изоляторе Глубокого. Ожидается, что суды над ними состоятся в понедельник.