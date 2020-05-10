Лукашенко: Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг

Минск, 10 мая. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который отмечается во второе воскресенье мая.

"Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг, — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте президента. — Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют нас на новые свершения во благо Отечества".

"Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси", — заявил Лукашенко.

Нынешние государственные символы были введены по итогам прошедшего 14 мая 1995 года по инициативе Лукашенко референдума. Помимо вопроса отмены бело-красно-белого флага и герба "Погоня" в качестве государственных символов на него выносились вопросы об отмене статуса белорусского языка как единственного государственного, а также об экономической интеграции с Россией и праве президента распускать парламент.