10.05.2020 16:21 Политика, Общество
Процедура выбора единого кандидата от оппозиции на президентских выборах отменена
Минск, 10 мая. Кампания по выбору единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2020 года отменена, говорится в совместном заявлении участников процедуры праймериз, которое подписали лидеры Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и движения "За Свободу".
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