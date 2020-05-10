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Дата распечатки: 10.05.2020 16:33
 
10.05.2020 16:21 Политика, Общество

Процедура выбора единого кандидата от оппозиции на президентских выборах отменена

Минск, 10 мая. Кампания по выбору единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 2020 года отменена, говорится в совместном заявлении участников процедуры праймериз, которое подписали лидеры Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и движения "За Свободу".

(Будет дополнено.)

 

Захар Щербаков, БелаПАН.

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